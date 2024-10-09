İngiltere'deki Açlık Krizi: Trussell Vakfı'nın Korkutucu Raporu

İngiltere Açlıkla Savaş Veriyor

İngiltere'deki Trussell Vakfı, ülkede yaklaşık 9,3 milyon insanın açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Bu sayının 3 milyonunu çocukların oluşturduğu belirtildi.

Açlık ve Yoksulluk İlişkisi

Vakfın yayımladığı "Açlık ve Yoksulluğun Maliyeti" adlı rapor, son beş yıl içerisinde açlık sınırının altında yaşayanların sayısının 1 milyon kişi arttığını ortaya koydu. Raporu inceleyen uzmanlar, bu rakamın her yedi yetişkinden birinin ve her beş çocuktan birinin açlık riski taşıdığını belirtti.

20 Yıl Öncesine Dönüş

İngiltere'de 20 yıl önce açlık riskiyle karşı karşıya olanların sayısının yaklaşık 6,7 milyon olduğu kaydedilirken, 2024 yılına dair endişeler öne sürüldü. Gelecek yıl, açlık riskiyle yaşayanların sayısının 425 bin kişi daha artacağı tahmin ediliyor.

Çocuklar En Büyük Tehlikede

Trussell Vakfı'nın raporunda, özellikle 0-4 yaş arası çocukların en riskli grubu oluşturduğu %24 oranıyla dikkat çekti. Ayrıca, açlık riskinin %28 olduğu siyahi aileler ile %11 olduğu beyaz aileler arasında da önemli bir fark olduğu vurgulandı.

Sosyal Yardımların Önemi

Raporda, sosyal yardımlardaki artış sayesinde yaklaşık 1,9 milyon kişinin açlık riskinden kurtulmasının öngörüldüğü ifade edildi. Bu sayının 600 bininin çocuklardan oluşacağı belirtildi. Hükümetin gıda bankalarına olan bağımlılığı sona erdirme vaadi ise dikkat çekici bir nokta olarak gündeme geldi.

Çözüm İçin Harekete Geçilmeli

Trussell Vakfı, açlık sorununu çözmek adına sosyal yardım sisteminde dikkatlice ele alınması gereken sorunlara işaret etti. Aksi takdirde, önümüzdeki süreçte durumun daha da kötüleşeceği uyarısı yapıldı.