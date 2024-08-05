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İngiltere'deki Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Müslümanları Huzursuz Ediyor

İngiltere'deki aşırı sağ şiddet olayları, Müslüman toplumda güvensizlik yaratıyor. Gazeteci Roshan Muhammed Salih konuyu değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:41
İngiltere'deki Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Müslümanları Huzursuz Ediyor

İngiliz Gazeteci Roshan Muhammed Salih: Müslümanlar Güvende Hissetmiyor

İngiltere'de aşırı sağcı grupların düzenlediği ırkçı ve İslamofobik şiddet olayları, Müslümanların güvenliğini tehdit ediyor. Gazeteci Roshan Muhammed Salih, bu durumun ülke genelindeki yansımalarını değerlendirdi.

Southport Olayı ve Dezenformasyon

29 Temmuz'da Southport'ta yaşanan bıçaklı saldırı sonrasında sosyal medyada yayılan dezenformasyonlar, Müslümanları hedef aldı. Aşırı sağcı grupların bir caminin etrafında toplanıp saldırıya geçmesi, bu olayın Müslümanlar için ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

İslamofobi ve Ekonomik Kriz

Salih, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Müslümanların günah keçisi haline getirildiğini, bu durumun da toplumsal gerilimi artırdığını belirtti. Müslüman nüfusun ülkedeki etkinliğini artırması da bazı kesimlerin rahatsız olmasına yol açmakta.

Aşırı Sağcı Siyasetin Rolü

Aşırı sağcı siyasetçilerin ve sosyal medya hesaplarının Müslümanlara yönelik suçlamaları, toplumsal şiddeti körükleme potansiyeline sahip. Salih, bu politikaların yürütülmesindeki kolaylığın altını çizdi.

İfade Özgürlüğü Sorunları

Salih, Müslümanlar için artık bu ülkede kendilerini özgürce ifade etmenin zor hale geldiğini, toplumda giderek artan bir korku atmosferinin olduğunu ifade etti. Bu durum, birçok Müslüman'ın ülkeyi terk etme isteğini körüklüyor.

Şiddetin Önlenmesi İçin Ne Yapılmalı?

İngiltere'deki Müslümanların maruz kaldığı şiddet olaylarının önüne geçmek için, toplumsal uzlaşma ve anlayışın artırılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu sorunlar daha da derinleşecektir.

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