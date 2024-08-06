İngiltere'deki Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Terörizm Olarak Nitelendirildi

İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Giderek Yaygınlaşıyor

Neil Basu, İngiltere'nin eski Terörle Mücadele Polis Teşkilatı Başkanı, son zamanlarda artan aşırı sağcı şiddet eylemlerinin "terörizm" olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Basu, bu durumun yalnızca terörizm tanımına uymadığını, aynı zamanda gerçek anlamda bir terörizm olduğunu ifade etti.

Geçmişteki Deneyimleriyle uyarıyor

2018-2021 yılları arasında terörle mücadele konusundaki en üst düzey görevde bulunan Basu, yaşanan olayların toplumda büyük bir korku yaratmayı amaçladığını vurguladı. "Nefret ettiğiniz insanları hedef alarak binaları ateşe vermeye çalışmak, sadece bir terör eylemidir" diyen Basu, bu tarz şiddet eylemlerinin ciddi sonuçlarla karşılaşması gerektiğinin altını çizdi.

Southport Olayları ve Yayılması

Olayların fitilini ateşleyen gelişme, Southport kentindeki 29 Temmuz tarihli bıçaklı saldırıydı. Saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülasyonlar sonucu aşırı sağcı gruplar, Southport İslam Toplumu Camisi'ne saldırdı. Burada polisle çatışan gruplar nedeniyle toplamda 53 polis ve 3 köpek yaralandı. Toplamda 10 kişi gözaltına alındı.

Ülke Genelinde Sıçramalar

Aşırı sağcıların, Sunderland, Hartlepool, Liverpool gibi farklı kentlerde de eylemlerine devam ettiğini belirten Basu, sosyal medya üzerinden yayılan yalanların bu durumu tetiklediğini ifade etti. Bu olaylarda 92 aşırı sağcı gözaltına alınmışken, çok sayıda olumsuz gelişmenin yaşanması dikkat çekti.

Sonuç olarak

Basu, temel toplum huzurunu tehdit eden bu tür eylemlere karşı toplum olarak duyarlı olunması gerektiğinin altını çizerek, yetkililerin konuya kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti. Olaylar karşısında izlenecek yol haritasının netleşmesi gerektiğini söyledi.