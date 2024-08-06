Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İngiltere'deki Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Terörizm Olarak Nitelendirildi

Eski polis şefi Neil Basu, aşırı sağcıların eylemlerini terörizm olarak nitelendirerek toplumsal huzurun tehlikede olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:25
İngiltere'deki Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Terörizm Olarak Nitelendirildi

İngiltere'de Aşırı Sağcı Şiddet Olayları Giderek Yaygınlaşıyor

Neil Basu, İngiltere'nin eski Terörle Mücadele Polis Teşkilatı Başkanı, son zamanlarda artan aşırı sağcı şiddet eylemlerinin "terörizm" olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Basu, bu durumun yalnızca terörizm tanımına uymadığını, aynı zamanda gerçek anlamda bir terörizm olduğunu ifade etti.

Geçmişteki Deneyimleriyle uyarıyor

2018-2021 yılları arasında terörle mücadele konusundaki en üst düzey görevde bulunan Basu, yaşanan olayların toplumda büyük bir korku yaratmayı amaçladığını vurguladı. "Nefret ettiğiniz insanları hedef alarak binaları ateşe vermeye çalışmak, sadece bir terör eylemidir" diyen Basu, bu tarz şiddet eylemlerinin ciddi sonuçlarla karşılaşması gerektiğinin altını çizdi.

Southport Olayları ve Yayılması

Olayların fitilini ateşleyen gelişme, Southport kentindeki 29 Temmuz tarihli bıçaklı saldırıydı. Saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülasyonlar sonucu aşırı sağcı gruplar, Southport İslam Toplumu Camisi'ne saldırdı. Burada polisle çatışan gruplar nedeniyle toplamda 53 polis ve 3 köpek yaralandı. Toplamda 10 kişi gözaltına alındı.

Ülke Genelinde Sıçramalar

Aşırı sağcıların, Sunderland, Hartlepool, Liverpool gibi farklı kentlerde de eylemlerine devam ettiğini belirten Basu, sosyal medya üzerinden yayılan yalanların bu durumu tetiklediğini ifade etti. Bu olaylarda 92 aşırı sağcı gözaltına alınmışken, çok sayıda olumsuz gelişmenin yaşanması dikkat çekti.

Sonuç olarak

Basu, temel toplum huzurunu tehdit eden bu tür eylemlere karşı toplum olarak duyarlı olunması gerektiğinin altını çizerek, yetkililerin konuya kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti. Olaylar karşısında izlenecek yol haritasının netleşmesi gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak