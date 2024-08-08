İngiltere'deki Aşırı Sağcı Şiddet Olaylarına Karışan 13 Kişiye Hapis Cezası

İngiltere'deki Aşırı Sağcı Olaylar ve Ceza Süreçleri

Temmuz ayının sonunda başlayan aşırı sağcı şiddet olayları, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. 29 Temmuz'dan itibaren toplamda 483 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 149'u mahkemeye çıkarıldı. Olaylarla bağlantılı olarak 13 kişiye, hapis cezası verildi ve ceza süreleri 11 ay ile 3 yıl 2 ay arasında değişti.

Southport'taki Trajik Olayın Etkileri

Southport şehrinde, 29 Temmuz tarihinde gerçekleşen bıçaklama saldırısında üç çocuğun hayatını kaybetmesi, aşırı sağcı şiddet olaylarının patlak vermesine yol açtı. Bu saldırının ardından, bir grup aşırı sağcı, halkın güvenliğini tehdit eden eylemlere girişti.

Hapis Cezaları ve Davalar

Hartlepool'daki olayda, iş yerlerine ve araçlara saldıran bireylerden biri, 16 ay hapis cezası aldı. Liverpool'daki Spellow Kütüphanesi'ni ateşe vermeye çalışan iki kardeş de dahil olmak üzere birçok kişi hapis cezasıyla karşılaştı. Plymouth'ta, 5 Ağustos'ta polisle çatışmaya giren üç aşırı sağcı eylemci ise 1,5 yıl ile 2 yıl 8 ay arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Polis Yaralanmaları ve Sosyal Medya Etkisi

Ulusal Polis Şefleri Konseyi Başkanı Gavin Stephens, yapılan açıklamada 29 Temmuz tarihinden bu yana en az 100 polisin aşırı sağcı olaylarda yaralandığını belirtti. Polis Federasyonu Başkanı Tiffany Lynch ise olayların sona erdiğini söylemenin erken olduğunu ifade etti.

İlk Olaylar ve Sonrası

Olayların başlangıç noktası 29 Temmuz'daki bıçak saldırısıydı. Ardından, 30 Temmuz'da Southport'taki aşırı sağcı grupların gerçekleştirdiği saldırılar, polisle çatışmalara neden oldu. Bu şiddet, Sunderland ve diğer bölgelere sıçrayarak geniş bir alanda yayıldı.

Toplumsal Tepkiler ve Son Gelişmeler

Olaylar doğrultusunda birçok kentte aşırı sağcı gruplar sokaklara döküldü ve kamuoyunun dikkatini bu duruma çekti. 5 Ağustos'taki olaylarla birlikte, polis müdahelesi ve gözaltılar devam etti. Aşırı sağcıların hedefi arasında göçmenler ve ilgili sosyal yapılar yer aldı.