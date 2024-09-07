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İngiltere'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne Tepki

İngiltere, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünden derin endişe duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 16:43
İngiltere'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne Tepki

İngiltere'den Açıklama

6 Eylül tarihinde Batı Şeria'da, işgal altındaki bölgede, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi'nin durumu üzerine İngiltere'den önemli bir açıklama geldi.

Derin Endişe İfadeleri

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ajanslara yaptığı açıklamada, "Ezgi Eygi'nin ölümü bizde derin endişe yarattı. Bu trajik olay, Batı Şeria'da son zamanlarda artan şiddet olaylarının bir yansımasıdır," ifadelerini kullandı.

Sivillerin Korunması Gerekiyor

Sözcü, sivillerin korunmasının uluslararası hukukun bir gerekliliği olduğunu vurgulayarak, İsrail'i bu bağlamda uymaya davet ettiklerini belirtti.

Olayın Ardındaki Gerçekler

İsrail askerleri, barışçıl bir gösteriye katılan Eygi’nin başına ateş açarak ağır yaralanmasına neden oldu. ABD vatandaşı olan Eygi, hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştır.

İnsan Hakları Aktivisti

Ayşenur Ezgi Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü olarak, Filistin topraklarının işgaliyle mücadele eden bir insan hakları aktivistiydi. Daha önce 2003'te benzer bir şekilde hayatını kaybeden Rachel Corrie de aynı hareketin parçasıydı.

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