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İngiltere'den Filistinli Sivillere Destek Çağrısı

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Filistinli sivillerin evlerine dönebilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:44
İngiltere'den Filistinli Sivillere Destek Çağrısı

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ürdün ve Mısır'a daha fazla Filistinli mülteci alma çağrısına yanıt vererek, "Filistinli siviller geri dönebilmeli ve hayatları ile evlerini yeniden inşa edebilmeli" dedi.

Sözcü, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, Gazzelilerin evlerini, sevdiklerini veya hayatlarını kaybettiklerine dikkat çekerek, son 14 ayda yaşanan çatışmaları "bir kabus" olarak nitelendirdi. Bu süreçte, İngiltere'nin sürekli olarak Gazze'deki çatışmaların sona ermesi için çaba gösterdiğini belirtti.

Başbakan Keir Starmer'ın Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen Sözcü, görüşmenin "çok sıcak ve yapıcı" geçtiğini ifade etti.

NATO ülkelerine milli gelirin %5'inin savunmaya harcaması yönündeki talepleri hakkında ise, Trump'ın bu konuyu Starmer ile gündeme getirip getirmediğine dair soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Bununla birlikte, savinma harcamalarının %2,5'e çıkarılacağına yönelik hükümet planlarının var olduğu bilgisi verildi.

İngiltere'nin 1415'te Fransızlara karşı kazandığı Agincourt Savaşı'nın bir denizaltıya isim olarak verilmesi planının "Fransızları incitmemek" üzere değiştirileceği yönündeki iddialara ise, "Ülkemizin zengin askeri tarihi ve kazandığı savaşlardan dolayı gurur duyuyoruz" diyerek yanıt verdi. Sözcü, HMS Achilles isminin 2. Dünya Savaşı'nda birçok savaş madalyası kazanmış bir gemiye ait olduğunu ve bu ismin, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferlerin 80. yıl dönümünde özel bir anlam taşıdığını belirtti.

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