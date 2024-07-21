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İngiltere'den gelen savaş uçağı Eskişehir'deki müzenin envanterine dahil oldu

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan hava ve uzay müzesi envanterine dahil edildi.Pilot...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 11:19
İngiltere'den gelen savaş uçağı Eskişehir'deki müzenin envanterine dahil oldu

ESKİŞEHİR (AA) - İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan hava ve uzay müzesi envanterine dahil edildi.

Pilot Edward Yard yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

Törene, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve emekli pilot Necati Artan'ın kızı Necef Artan Yüksel katıldı.

Etkinlikte Necati Artan'ı konu alan belgesel gösteriminin ardından Necef Artan Yüksel, hava aracının örtüsünü indirerek açılışını yaptı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, müze envanterine katılan Spitfire Mk9'un bu modelin dünya genelinde uçar durumdaki 27 hava aracından biri olduğunu söyledi.

Söz konusu uçaklardan birine ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Görenoğlu, şunları kaydetti:

"Spitfire de müzemizdeki yerini bugün aldı. Tesisimize adını veren Necati Artan Türk Hava Kuvvetlerinde bu uçağı kullandı. Bu uçak daha sonra İngiltere'ye götürülmüş. Türkiye'ye hava aracımız geldi ve müzemizin envanterine katıldı. Bugünü yaşamak bizim için gerçekten büyük bir onur ve gurur."

Görenoğlu, törenle geçmiş yılları anımsadıklarını ve tarihe tanıklık ederek keyifli bir gün geçirdiklerini bildirdi.

Program, Spitfire Mk9'nın gösteri uçuşu ve müze ziyaretiyle sona erdi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan...

İngiltere'den uçarak gelen Spitfire Mk9 savaş uçağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine dahil edildi. Pilot Edward Yard (fotoğrafta) yönetiminde İngiltere'den uçarak M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmak üzere Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yapan 1945 model Spitfire Mk9 için merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki Oruçoğlu Hangarı'nda tören düzenlendi.

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