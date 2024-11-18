İngiltere'den İran'a Hava Yolu ve Gemicilik Şirketlerine Yaptırım

İngiltere'den İran'a Yaptırım Paketi

İngiltere, İran'ın Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) transferi yaptığı gerekçesiyle ulusal hava yolu şirketi Iran Air ve İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) için yaptırım kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu iki şirketin mal varlıklarının dondurulacağı belirtildi. Ayrıca, Iran Air’in İngiltere’ye ve İngiltere'den doğrudan tarifeli ticari hava hizmetlerinin kısıtlanacağı duyuruldu.

Çatışmanın Kökleri ve İngiltere'nin Yanıtı

Açıklamada, İran'ın Rusya'ya silah tedarikindeki rolleri nedeniyle yapılan bu yaptırımların nakliye yaptırımlarını da kapsadığı kaydedildi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "İran'ın küresel güvenliği baltalama girişimleri tehlikeli ve kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Bugün, Avrupa Birliği (AB) de, IRISL ve yöneticisi Mohammad Reza Khiabani ile birlikte Rus birliklerine ikmal sağlamasıyla bilinen birkaç denizcilik firması daha yaptırım listesine alındı. Bunun yanı sıra, Bakan Lammy, İran'ın Rusya'ya verdiği desteği durdurması yönündeki çağrısını yineledi.

AB'nin Yaptırımları ve Önceki Gelişmeler

AB, 14 Ekim tarihinde, İran'dan Rusya'ya İHA ve füze transferi nedeniyle birkaç kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı almıştı. Aynı gün, İngiltere de İran'ın 1 Ekim'de İsrail’e düzenlediği füze saldırısı üzerindeki yaptırımları duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.