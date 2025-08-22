İngiltere'den İran'a Yaptırım Uyarısı: 'Diplomasiye Bağlıyız, Zaman Daralıyor'

İngiltere'den İran'a yaptırım uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İran'ın nükleer programı ve bu ülkeye uygulanabilecek yaptırımlar konusunda diplomasiye bağlı kaldıklarını ancak zamanın daraldığını açıkladı.

Lammy'nin mesajı ve telefon görüşmeleri

Lammy, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ve Avrupalı ortaklarla telefonda görüşüp endişeleri yinelediklerini duyurdu. Bakanın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: 'Diplomasiye bağlıyız, ancak zaman daralıyor. İran'a yaptırımların hafifletilmesinin uzatılmasıyla birlikte diplomatik çözüm önerdik. Doğrulanabilir ve kalıcı anlaşma olmazsa bu süreç sona erecek.'

Snapback ve Avrupa'nın rolü

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Erakçi ile yapılan telefon görüşmesine katıldı. Görüşmede, Tahran'a BM yaptırımlarını geri getirme imkanı tanıyan ve 'snapback' olarak anılan tetik mekanizması ele alındı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre toplantıda, İran'ın 'snapback' mekanikası konusundaki tutumu ve mekanizmanın kullanımıyla ilgili Avrupa ülkelerinin sorumlulukları tartışıldı. Erakçi, Avrupa ülkelerinin 2015'teki nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve mekanizmayı işletmek için gerekli 'hukuki ve ahlaki' dayanağın bulunmadığını yineledi.

2015 nükleer anlaşması ve sürecin arka planı

İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan anlaşma, yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlamayı öngörüyordu. Ancak ABD, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekildi ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koydu.

Avrupalı taraflar ABD'nin adımını eleştirse de, Tahran'ın beklentilerini karşılayacak somut önlemler alamayınca İran, taahhütlerini kademeli olarak durdurdu ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yöneldi.

E3 olarak anılan İngiltere, Fransa ve Almanya, anlaşmadaki 'snapback' maddesini işletme tehdidinde bulunuyor. Bu mekanizmanın uygulanma süresi 18 Ekim'de sona eriyor.

Görüşmeler ve olası sonuçlar

Taraflar daha önce 25 Temmuz'da İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelmiş ve görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı. İranlı yetkililer, BM yaptırımlarının geri getirilmesi halinde 1970'ten beri üyesi oldukları NPT'yi gözden geçirebileceklerini duyurmuştu.