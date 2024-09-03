İngiltere'den İsrail'e Silah İhracatında Ambargo Açıklaması

İngiltere'den İsrail'e Kısmi Silah Ambargosu

İngiltere'nin Savunma Bakanı John Healey, ülkesinin İsrail'e gerçekleştirdiği 350 silah ihracat lisansından 30'unu askıya alma kararının, bu ülkenin güvenliği üzerinde "önemli etkisi olmayacağını" ifade etti. Healey, bu açıklamayı çeşitli medya kanallarında yaptığı programlarda dile getirdi.

Silah Satışının Askıya Alınması Açıklaması

Times Radio'ya yaptığı açıklamada Healey, bu askıya alma kararının İsrail’in güvenliğini etkilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, kararından önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de görüştüğünü belirtti. Healey, "Yasalara uyma zorunluluğumuz var, ama bu İsrail'in kendini savunma hakkını destekleme konusundaki kararlılığımızı etkilemez," dedi.

F-35 Jetleri Üzerindeki Ayrım

Healey, BBC Radio'da katıldığı programda, F-35 jetlerinin bileşenlerinin neden askıya alınmadığına dair sorulara yanıt vererek, bu konuda "kasıtlı ayrımın" olduğunu belirtti. İngiltere’nin bu jetler için kritik bileşenler ürettiğini ve bu bileşenlerin hangi jetlere gideceğini ayırt etmenin zor olduğunu belirtti.

Hukukun Üstünlüğü ve Yasal Sorumluluk

Sky News’teki bir programda Healey, İngiltere'nin hukukun üstünlüğüne karşı sorumluluğunu ve silah ihracat lisanslarını gözden geçirme konusundaki yasal yükümlülüğünü hatırlattı. 30 askeri bileşenin "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlaline yol açabileceğine dair açık bir risk" bulunduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Lammy’nin Duyurusu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkelerinin bazı silah satışlarını askıya alacağını belirtmişti. Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını ve bunun gibi durumlardaki lisansların gözden geçirilmesinin yasal bir görev olduğunu söyledi.

İsrail Yönetiminin Tepkisi

İsrail yönetimi, İngiltere’nin bu kararından "hayal kırıklığı" duyduğunu bildirdi. Ayrıca, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurmaması nedeniyle, ülke içindeki insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, İngiltere'nin "İsrail'in savaş suçlarına ortak olduğu" eleştirisinde bulundu.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e 100'den fazla silah ve askeri teçhizat ihracatı için lisans onayı verilmiştir.