İngiltere'den İsrail'e Tepki: İki İngiliz Milletvekilinin Filistin'e Girişi Engellendi

Hamish Falconer, milletvekillerine yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ilan etti

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in iki İngiliz milletvekilinin işgal altındaki Filistin topraklarına girişini engellemesine tepki gösterdi.

Falconer, ABD merkezli X şirketinin hesabından yaptığı paylaşımda, "İki İngiliz milletvekilinin İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarına girmesinin engellenmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı ve "İngiliz parlamenterlere yapılacak muamelenin bu olmadığını açıkça belirttim." diye ekledi.

Engellenen milletvekilleri, iktidardaki İşçi Partisi'nden Peter Prinsley ve Simon Opher olarak açıklandı. İkilinin ortak açıklamasında, İsrail'de ülkeye girişlerinin engellendiği belirtildi.

Ziyareti düzenleyen Arap-İngiliz Anlayış Konseyi (CAABU)'ya göre amaç, Batı Şeria'daki tıbbi ve insani yardım hizmetlerini yerinde görmek, İngiliz diplomatlarla buluşmak ve İsrail ile Filistin insani yardım organizasyonları temsilcileriyle görüşmekti.

Her ikisi de doktor olan milletvekilleri, İsrailli yetkililerin ziyareti engellemesinin üzücü olduğunu vurguladı.

İsrail daha önce de nisanda İngiliz milletvekilleri Yuan Yang ile Abtisam Mohamed'in ülkeye girişini engellemişti.