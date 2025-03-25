İngiltere'den İsrail'in Batı Şeria Kararına Sert Tepki

İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan kararını sert bir şekilde kınadı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 05:44
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 05:44
İngiltere'den İsrail'in Batı Şeria Kararına Sert Tepki

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği 13 yerleşimi bağımsız birim olarak tanıyan kararını kınadı. İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, X hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşime ilişkin alınan kararı kınadıklarını duyurdu.

Bakan Falconer, "Yerleşim yerleri hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenliğine zarar vermekte ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail güvenlik kabinesi, 23 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerce gasbedilen 13 yerleşimin bağımsız birim olarak tanınması kararını onaylamıştı.

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