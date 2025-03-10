İngiltere'den Kuzey Kore'ye Balistik Füze Tepkisi

İngiltere, Kuzey Kore'nin Balistik Füze Fırlatmasına Yanıt Verdi

İngiltere, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlatmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada, bu tür eylemlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali olduğu vurgulandı.

İstikrarsızlık ve Provokasyon

Açıklamada, yasa dışı balistik füze fırlatmaları ile Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğinin tehdit altında olduğu ifade edildi. İngiltere, Kuzey Kore'yi bu provokasyonları durdurmaya ve diyaloğa geri dönmeye şiddetle çağırdı.

Güney Kore ve ABD'nin Ortak Önlemleri

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin söz konusu fırlatmaları gerçekleştirdiğini duyurarak, ordunun ABD ile koordineli bir şekilde gelişmeleri izlediğini bildirdi. Ayrıca, Güney Kore ordusunun teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Askeri Tatbikat ve Tepkiler

ABD ile Güney Kore, Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı ortak savunma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 'Özgürlük Kalkanı 2025' (Freedom Shield 2025) tatbikatına bugün başladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, bu askeri tatbikatı tehlikeli bir kışkırtıcı eylem olarak nitelendirerek kınadı.