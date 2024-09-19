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İngiltere'den Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanı, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:27
İngiltere'den Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarı

İngiltere'den Lübnan'a Seyahat Uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına yine ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Gerilim ve Endişe

Lammy, X platformunda yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkedeki artan gerilim ve yaşanan sivil kayıplardan duyduğu derin endişeleri aktardığını ifade etti.

Güvenliğin Sağlanması Gerekiyor

Görüşmede İsrail ile Hizbullah arasında bulunan "Mavi Hat" boyunca istikrar ile güvenliğin yeniden sağlanması için müzakere edilmiş çözümün önemini konuştuklarını belirtti.

Gelişmeler ve Uyarılar

Bakan Lammy, "Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına mesajım, ticari uçuşlar mevcutken ülkeyi terk etmeleridir. Tansiyon yüksek ve durum hızla kötüleşebilir." diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri ve ülkeden ayrılmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Son Patlamalar

Lübnan'da, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalarda biri çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2 bin 800 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail'den henüz konuya dair bir açıklama yapılmadı.

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ile Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda son zamanlarda gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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