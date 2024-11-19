İngiltere'den Putin'in Nükleer Yanıt Doktrinine Sert Tepki

İngiltere'den Sert Açıklama

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in balistik füze saldırılarına karşı nükleer silah kullanma doktrinini onaylamasını sert bir dille eleştirdi. Başbakanlık Ofisi 10 Numaradan yapılan açıklamada, bu durumun "sorumsuzluğun son örneği" olduğu belirtildi.

İngiltere'nin Kararlılığı

Söz konusu açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin kararlı bir şekilde sürdüğünün altı çizildi. Sözcü, "İngiltere'nin savunması Ukrayna'da başlıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Putin'e savaşı sonlandırması için çağrıda bulunarak, "Putin bu savaşı yarın bitirebilir. Askerlerini geri çekebilir ve gereksiz kan dökülmesini sona erdirebilir" dedi.

Yeni Nükleer Doktrin

Putin, bugün onayladığı yeni doktrinde, Rusya'nın balistik füze saldırılarına maruz kalması durumunda nükleer silah ile yanıt verme yetkisini genişletti. Bu doktrin, yalnızca balistik füze saldırılarına değil, insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla yapılan saldırılara da nükleer yanıt verilebileceğini öngörüyor.

Ayrıca, Rusya'nın bir ittifak üyesi tarafından maruz kalacağı saldırı da nükleer yanıt için geçerli bir sebep olarak tanımlandı. Bu durumda saldırgan ülkenin ittifak üyelerinin de saldırganlıkta taraf olacağı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.