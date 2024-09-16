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İngiltere'den Trump'a Suikast Girişimi Kınaması

İngiltere, Donald Trump'a yönelik olayı kınayarak, siyasi süreçlerde şiddetin yeri olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:39
İngiltere'den Trump'a Suikast Girişimi Kınaması

İngiltere'den Donald Trump'a Suikast Girişimi Kınaması

İngiltere, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkanlık adayı Donald Trump'a yönelik Florida'da meydana gelen "suikast girişimi" iddialarını sert bir şekilde kınadı.

Başbakan Starmer'dan Açıklama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında gazetecilere verdiği demeçte, olay hakkında "çok endişeli olduğunu" belirtti. Starmer, bunun açıkça suikast girişimine benzer bir konumda olduğunu ifade ederek, "Soruşturmanın sürdüğünü göz önünde bulundurarak ayrıntılara girmemeyi tercih ediyorum. Ancak, siyasi süreçlerde şiddetin yeri olmaması gerektiği konusunda net olmalıyız" şeklinde konuştu.

David Lammy'nin Mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X platformunda Trump'ın güvende olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Siyasal şiddete kesinlikle yer yok ve İngiltere bunu şiddetle kınamaktadır" mesajını paylaştı.

Olayın Detayları

Trump'ın Florida'daki golf kulübü yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi. Başkan Trump'ın seçim iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, silah sesleri duyulmadan sonra güvende" açıklamasında bulundu. Ayrıca, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, yerel güvenlik güçleri tarafından sahada AK-47'nin bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını duyurdu.

AP'ye konuşan kaynaklar, Trump'a koruma sağlayan Gizli Servis ajanının, golf oynadığı sırada bir şüpheliye ateş açtığını aktardı. Trump ise destekçilerine gönderdiği e-postada, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak iyiyim ve güvendeyim" şeklinde belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde meydana gelen olayı soruşturduğunu açıkladı. Trump, daha önce Pennsylvania'da düzenlenen bir mitingde uğradığı suikast girişiminden kılpayı kurtulmuştu.

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