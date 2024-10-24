DOLAR
34,25 -0,04%
EURO
36,99 -0,01%
ALTIN
2.994,59 -0,1%
BITCOIN
2.277.074,44 0,3%

İngiltere'den Türkiye'ye Destek Mesajı

İngiltere Başbakanı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına karşı destek verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 00:57
İngiltere'den Türkiye'ye Destek Mesajı

İngiltere'nin Türkiye'ye Desteği

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı karşısında büyük bir dehşet hissettiğini ifade etti.

Omuz Omuza Dayanışma

Starmer, X platformundan yaptığı açıklamada, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz." sözlerine yer vererek, saldırının getirdiği üzüntüyü dile getirdi.

Düşüncelerimiz Kurbanlarla Birlikte

Başbakan, "Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." diyerek, Türkiye'ye olan desteklerini bir kez daha vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kahve Şubesine Molotoflu Saldırı
2
Adana'da Motosiklet Kazası: Anne ve Oğlu Yaralandı
3
Büyükelçi Yıldız BMGK'de Suriye İhtilafını Değerlendirdi
4
Nijerya'da Siber Suç Zirvesi: 500 Milyon Dolar Zarar
5
Tüketici Koruma Yasasında Önemli Değişiklikler
6
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Gömülmesi için Hazırlıklar Devam Ediyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak