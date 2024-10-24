İngiltere'den Türkiye'ye Destek Mesajı

İngiltere'nin Türkiye'ye Desteği

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı karşısında büyük bir dehşet hissettiğini ifade etti.

Omuz Omuza Dayanışma

Starmer, X platformundan yaptığı açıklamada, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz." sözlerine yer vererek, saldırının getirdiği üzüntüyü dile getirdi.

Düşüncelerimiz Kurbanlarla Birlikte

Başbakan, "Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." diyerek, Türkiye'ye olan desteklerini bir kez daha vurguladı.