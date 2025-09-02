İngiltere'den uyarı: Vize süresi dolan yabancı öğrenciler sınır dışı edilecek

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan vize süresi uyarısı

İngiltere İçişleri Bakanlığı, vizelerinin süresi dolduktan sonra ülkede kalmaya devam eden yabancı öğrencilerin sınır dışı edileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, BBC'ye yaptığı açıklamada bazı yabancı öğrencilerin ülkelerindeki koşullar değişmediği halde iltica başvurusunda bulunduğunu belirterek, 'Gerekli desteği gerçek mültecilere sağlayacağız ancak durum değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir.' dedi.

Bakanlık verilerine göre, halihazırda 10 bin uluslararası öğrenciye vizelerinin sona ermek üzere olduğu yönünde mesaj gönderilerek, ülkede kalmaları halinde sınır dışı edilebilecekleri hatırlatıldı. Mesajda, 'Eğer geçerli bir kalış hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz.' ifadeleri yer aldı.

Ayrıca bu kapsamda, yaklaşık 130 bin öğrenci ve ailesine, ülkede yasal olarak kalma hakları olmaması durumunda ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildiren mesajların gönderileceği belirtildi.

Öğrenci vizelerinden yapılan iltica başvuruları

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Haziran 2025'e kadar olan bir yıllık dönemde toplam 111 bin 84 iltica başvurusunun 14 bin 800'ü öğrenci vizeleri üzerinden yapıldı; bu oran toplam başvuruların yüzde 13'üne denk geliyor. Başvurular en çok Pakistan'tan gelen öğrenciler tarafından yapılırken, bu ülkeyi Hindistan, Bangladeş ve Nijerya takip ediyor.

İçişleri Bakanlığı verileri, öğrenci vizesi sahiplerinden gelen iltica başvurularının geçen yıla göre azaldığını ancak 2020'ye kıyasla yaklaşık 6 kat arttığını gösteriyor.

Ülkedeki 141 üniversite ve yükseköğretim kurumunu temsil eden çatı kuruluş İngiltere Üniversiteleri (Universities UK), hükümetin kaygılarını anladıklarını ancak İçişleri Bakanlığı ile üniversiteler arasında daha hızlı veri paylaşımına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mülteci Konseyi (Refugee Council) adlı sivil toplum kuruluşunda kıdemli Politika Analisti Jon Featonby de bazı öğrencilerin kendi ülkelerinde misilleme veya gözetimden korktuğu için ancak İngiltere'ye ulaştıktan sonra iltica başvurusunda bulunduğunu kaydetti. Featonby, 'Vize alarak gelen ve daha sonra sığınma başvurusunda bulunan kişilerin sistemi kötüye kullandıklarını ve gerçek korunma ihtiyaçları olmadığını öne sürmek yanlış.' ifadesini kullandı.

Post-study vize süresinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı'ndan Mayıs ayında yapılan açıklamada, yurt dışından gelen yabancı öğrencilerin eğitimlerinin ardından İngiltere'de kalabilecekleri sürenin 2 yıldan 18 aya indirildiği duyurulmuştu.