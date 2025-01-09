İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı Tebrik Etti

Lammy'den Tebrik Mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen Joseph Avn'ı tebrik etti. Lammy, resmi X hesabında yaptığı paylaşımda, Avn'ı kutlayarak, "Lübnan'ın istikrar ve refahını desteklemek üzere Avn'ın hükümetiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Lübnan'da Yeni Bir Dönem Başlıyor

Lübnan, 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğunun ardından, Mecliste gerçekleştirilen oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı 14. Cumhurbaşkanı olarak seçti. Bu gelişme, Lübnan'daki siyasi krizin sonlandırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.