İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı Tebrik Etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı tebrik ederek işbirliği mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:19
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı Tebrik Etti

Lammy'den Tebrik Mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen Joseph Avn'ı tebrik etti. Lammy, resmi X hesabında yaptığı paylaşımda, Avn'ı kutlayarak, "Lübnan'ın istikrar ve refahını desteklemek üzere Avn'ın hükümetiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Lübnan'da Yeni Bir Dönem Başlıyor

Lübnan, 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğunun ardından, Mecliste gerçekleştirilen oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn14. Cumhurbaşkanı olarak seçti. Bu gelişme, Lübnan'daki siyasi krizin sonlandırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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