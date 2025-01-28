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İngiltere Dışişleri Bakanı, İnsan Kaçakçılarının Acıdan Kar Ettiğini Açıkladı

David Lammy, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani krizi vurgularken, insan kaçakçılarının bu durumdan faydalandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:20
İngiltere Dışişleri Bakanı, İnsan Kaçakçılarının Acıdan Kar Ettiğini Açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'den Önemli Uyarılar

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, çatışmaların düzensiz göçü artırdığına dikkat çekerek, insan kaçakçılarının Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC)'ndeki insani krizden faydalanma peşinde olduğunu ifade etti.

Lamber, parlamentoda yaptığı açıklamada, Sudan'da hastaneler ile yerinden edilenlerin yaşadığı kampların saldırı altında olduğunu belirtti. İngiltere'nin bu saldırıları kınadığını vurguladı ve Çad-Sudan sınırında yaptığı ziyarette bölgedeki insani krizi yakından gözlemlediğini aktardı.

Bölgedeki Mültecilerin Durumu

Adre'ye yaptığı ziyarette, gördüğü mültecilerin %88'inin kadın ve çocuk olduğunu kaydeden Lammy, KDC'deki çatışmalarda Güney Afrika, Malavi ve UruguayBirleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Lammy ayrıca, KDC'de M23 isimli isyancı grubun Goma kentini ele geçirdiğini hatırlattı.

Lammy, "Yüz binlerce kişi M23'ten kaçıp Goma'ya sığınmışken şimdi burada daha büyük bir insani kriz potansiyeli ortaya çıktı" diyerek durumu derinlemesine analiz etti.

İnsan Kaçakçılarının Etkisi

Sudan'dan İngiltere'ye yapılan düzensiz göçte geçen yıl %16'lık bir artış yapıldığına dikkat çeken Lammy, "Vicdansız insan kaçakçıları, Sudan ve KDC gibi yerlerde acıdan kar etme peşinde. Çatışmalar ne kadar geç biterse, sorun dalgası o kadar büyüyor" şeklinde konuştu.

Bölgenin kadın ve çocuklar için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olduğuna işaret eden Lammy, KDC'nin dörtte birinin gıdaya ulaşmakta sorun yaşadığını vurguladı.

Uluslararası Çabalar ve Yardımlar

Lammy, KDC ve Sudan'ın önemli ticaret rotaları üzerinde olduğunu ve yer altı kaynakları açısından zengin olduğunu belirterek, "Yaşananlara kayıtsız kalamayız. Hükümetimiz bu çatışmaların unutulmasını reddediyor" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'daki insani krize yanıt vermek için Sierra Leone ile çalıştıklarını, ancak Çin ve Rusya'nın veto hakkını kullandıklarını ifade etti.

Lammy, Sudan'daki acil ateşkese ihtiyaç olduğunu vurgularken, Ruanda'da yaşayan İngiliz vatandaşlarına KDC sınırındaki Rubavu bölgesine seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, Ruanda'ya yapılan yardımların tehlikeye girdiğine dikkat çekti.

Son olarak, Lammy, M23 gibi bölgesel silahlı gruplara yaptırım uyguladıklarını belirterek, dünyanın başka bölgelerinde de komşusuna saldıran ülkeleri hoş görmeyeceklerinin altını çizdi.

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