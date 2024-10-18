İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Çin'de Pragmatik Temaslar İçin Bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Çin'de Resmi Temaslarda Bulundu

İngiltere'nin Dışişleri Bakanı David Lammy, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Çin'e gitti. Başkent Pekin'deki ilk görüşmesi, Çin Başbakan Yardımcısı ve Komünist Parti Daimi Komitesi üyesi Ding Şüeşiang ile gerçekleşti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lammy'nin, ülkeye varışında İngiltere ile Çin arasındaki yakın ilişkilerin "pragmatik ve gerekli" olduğuna dair bir mesaj verdiği belirtildi. Lammy, "Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı işgalinden, küresel yeşil dönüşüme kadar, ihtilaflı alanlarda ve işbirliği yapabileceğimiz konularda daha sık ve samimi bir şekilde görüşmeliyiz," şeklinde konuştu.

İşçi Partisi Hükümetinin Yeni Dönem Hedefleri

Lammy, Temmuz ayında göreve gelen İşçi Partisi hükümetinin, Çin ile ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı hedeflediğini vurguladı. Son 10 yıl içerisinde Muhafazakar Parti yönetimi altında bozulan ilişkileri yeniden normalleştirerek, özellikle ekonomik işbirliğini geliştirmeyi planladığı öngörülüyor.

Bu kapsamda, Çin-İngiltere Ekonomik ve Finansal Diyaloğu'nun yeniden başlatılması ve İngiltere'ye yeni Çin yatırımlarının çekilmesi, Lammy'nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Rusya'ya Destek Talebi ve İnsan Hakları Konuları

Ayrıca, Lammy'nin, Çin ile yaptığı görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siyasi ve ekonomik destek vermekten kaçınmasını talep edeceği iddia ediliyor.

Öte yandan, insan hakları savunucuları, Lammy'den Hong Kong, Sincan ve Tibet'teki insan hakları ihlalleri konusunu gündeme getirmesini bekliyor. Bugün Pekin'de Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya gelecek olan Lammy, yarın da Şanghay'da İngiltere'den iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Sonuç olarak, İngiltere ve Çin arasındaki ilişkiler, geçmişteki gerilimler göz önünde bulundurulduğunda, Lammy'nin resmi ziyareti ile yeni bir döneme girmeyi umut ediyor.