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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy Çin'i Ziyaret Edecek

David Lammy, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirerek ilişkileri normalleştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:33
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy Çin'i Ziyaret Edecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Çin'e Ziyaret Gerçekleştirecek

İngiltere'de İşçi Partisi hükümetinin ilk bakanı olarak Dışişleri Bakanı David Lammy, iki günlük resmi bir ziyaret için Çin'e gidiyor.

Ziyaret Tarihleri ve Amaçları

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lammy'nin, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin davetiyle 18-19 Ekim tarihleri arasında Pekin’de çeşitli temaslarda bulunacağını açıkladı.

Mao, bu ziyaretin, iki ülkenin liderlerinin ağustosta yaptıkları telefon görüşmesinde anlaşmaya vardıkları stratejik güveni artırma ve işbirliği geliştirme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

Çin-İngiltere İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Mao, Çin'in İngiltere ile işbirliğine açık olduğunu ve ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca, iki ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olarak dünya barışına ve kalkınmasına katkıda bulunabileceklerinin altını çizdi.

İşçi Partisi Hükümeti ve Yeni İlişkiler

Lammy'nin ziyaretinin, İngiltere'nin önceki Muhafazakar Parti iktidarı altında bozulan ilişkileri yeniden normalleştirme ve ekonomik işbirliğini geliştirme odaklı olacağı ön görülüyor. Çin-İngiltere Ekonomik ve Finansal Diyaloğu'nun yeniden başlatılması, yeni Çin yatırımlarının ülkeye çekilmesi gibi konular, Lammy'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Geçmişteki Sorunlar ve Mevcut Endişeler

İki ülke arasında Hong Kong'un özerkliği ve insan hakları gibi konulardaki anlaşmazlıklar yüzünden üst düzey görüşmelerin azalma kaydettiği biliniyor. Ayrıca, İngiltere Parlamentosu, 2021 yılında Çin'in Sincan Uygur bölgesindeki insan hakları ihlallerine dair sert bir karar almış ve Huawei'in 5G altyapı kurmasına yasak getirmişti.

Güvenlik Kaygıları

Son dönemde İngiltere'de, Çin'in ekonomik güvenliği üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin arttığı gözlemleniyor. Eski Başbakan Rishi Sunak'ın liderliğindeki hükümetin güncellediği belgelerde, Çin'in uluslararası düzene yönelik bir meydan okuma oluşturduğu ifade edilerek, bu ülke ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Sunak, İngiltere'nin artık ekonomik güvenliğe odaklanması gerektiğini belirtmişti. Bu bağlamda, Lammy'nin ziyareti, dönemin yeni bir sayfası olarak görülebilir.

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