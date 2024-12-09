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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Beşşar Esed'e Sert Çıkış

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Suriye'deki Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'i 'Şam faresi' olarak nitelendirerek temas kurmayı reddetti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 22:01
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Beşşar Esed'e Sert Çıkış

Lammy: "Esed bir canavardır"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ile temas kurmayı reddettiğini belirtti. Lammy, Esed'i 'Şam faresi' olarak nitelendirirken, "Hayır dedik çünkü Esed bir canavardır. İlk hedefi kendi zenginliği ve gücü olan bir diktatördür." ifadelerini kullandı.

Suriye’deki Gelişmeler

Parlamento'da Suriye'deki son durumu değerlendiren Lammy, "İki haftadan kısa sürede olağanüstü gelişmeler yaşandı." diye konuştu. Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri harekatın, Esed'e bağlı rejim güçlerinin geri çekilmesiyle devam ettiğini vurgulayan Lammy, "Hafta sonu katil rejimin yıkıldığını duyurdu." şeklinde açıklama yaptı.

İngiltere’nin Esed’e Karşı Duruşu

Lammy, İngiltere'nin Esed'e karşı tutumunun değişmediğini ve gerek duyulmasına rağmen onunla temas kurmadıklarını belirtti. "Hayır dedik çünkü Esed, tüm uluslararası kuralları çiğneyerek Suriye halkına kimyasal silah kullanan bir suçludur. Birçok masumun kanını elinde bulunduran bir kasaptır," ifadelerini kullandı.

Esed'in Düşüşünün Önemi

David Lammy, Esed'in düşüşünün sadece Suriye için değil, İran ve Rusya için de bir mağlubiyet anlamına geldiğini belirtti. "Esed'in gidişi barışı garanti etmiyor. Ancak, bu durum Suriye ve bölge için bir tehlike ve aynı zamanda bir fırsat da olabilir," dedi.

İnsani Durum ve Yeni Riskler

Lammy, ülkede halen birçok sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve milyonlarca insanın mülteci durumunda bulunduğunu hatırlattı. "Birçoğu geri dönme aşamasında, ancak bu durum hızlıca tersine dönebilir. Yeni bir mülteci dalgası ve aşırıcılık riski gündemde," şeklinde uyarıda bulundu.

HTŞ ve İngiltere'nin Öncelikleri

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) İngiltere'de yasaklı bir terör örgütü olduğunu hatırlatan Lammy, bu durumun ülkesini ihtiyatlı davranmaya ittiğini ifade etti. "HTŞ'nin azınlıklara güvenceler vermesi ve uluslararası topluma işbirliği sözü vermesi dikkatle izleniyor. Eylemlerine göre değerlendirme yapacağız," dedi.

Son olarak, Lammy, İngiltere'nin Suriye'deki üç önceliğini belirterek, bunların sivillerin korunması, müzakereler ve bölgesel tansiyonun yükselmemesi olduğunu vurguladı.

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