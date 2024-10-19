İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Çin'e Kapsamlı Mesajlar

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'nin Çin Temasları

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Çin'deki resmi ziyaretinde iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi ve karşılıklı işbirliğinin arttırılmasını vurguladı. Lammy, Çin’in Pekin kentindeki görüşmeleri sırasında Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Yapıcı Diyalog ve İşbirliği Vurgusu

Lammy, yaptığı açıklamada, İngiltere ve Çin’in ortak çıkarlarına işaret ederek, "Aramızda demir perde olmamalı" ifadesini kullandı. İngiltere’nin, Tayvan ile ilgili diplomatik taahhütlerine sadık kalacağını belirtti.

Çin'in Görüşleri

Dışişleri Bakanı Vang Yi, büyük güçler arasındaki rekabetin uluslararası sorunları etkilememesi gerektiğini savundu. Çin, İngiltere ile çeşitli alanlarda işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Vang, ayrıca Tayvan ve Hong Kong'un Çin'in iç meselesi olduğunu ve başka ülkelerin bu konulara müdahale etmemesi gerektiğini ifade etti.

İşçi Partisi Hükümetinin Yeni İlişkiler Kurma Arayışı

Lammy, İngiltere’deki İşçi Partisi hükümetinin, iki günlük ziyaretinin başında, pragmatik ve gerekli ilişkilerin kurulması gerektiği mesajını verdi. Bu visit, yeni hükümetin Çin ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma hedefinin bir parçası.

Güvenlik ve Ekonomi Üzerine Endişeler

İngiltere’de son dönemde, Çin’in ülke içindeki faaliyetlerine dair güvenlik endişeleri artış gösterdi. Eski Başbakan Rishi Sunak döneminde, Çin’in uluslararası düzene yönelik tehditleri üzerine saatlerce tartışma devam etti.

Lammy’nin ziyaretinin ardından, İngiltere’den iş dünyası temsilcileriyle Şanghay’da bir buluşma gerçekleştirecek olan Lammy, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik alanda yeniden yapılandırılması için çaba gösterecek.