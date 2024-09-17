İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den İklim Değişikliği İçin Realist Yaklaşımlar

İklim Değişikliği İçin Davet

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, iklim değişikliğiyle mücadelede gerçekçi yaklaşımların gerekliliğini vurguladı. Londra'daki Kew Gardens Kraliyet Botanik Bahçesi'nde yapılan etkinlikte, iklim değişikliğinin İngiliz dış politikasında en önemli unsurlardan biri olacağını belirtti.

Dünya Bankası'nın Uyarıları

Lammy, yaptığı açıklamalarda, Dünya Bankası'nın tahminlerine atıfta bulunarak, 2050 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle 200 milyon insanın yerinden edilebileceğini ifade etti. Bu durumu önlemek için acil eylemler gerektiğini vurguladı.

İnsan Sağlığına Tehdit

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, iklim değişikliği bugün insan sağlığı için en büyük tehditlerden biri. Bakan Lammy, bu durumu göz önünde bulundurarak, iklim ve doğa krizine yönelik eylemlerin Dışişleri Bakanlığı'nın tüm faaliyetlerinin merkezinde olacağına söz verdi.

Gelecek İçin Hedefler

Lammy, hedeflerinin herkes için "yaşanabilir bir gezegen" oluşturmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, dış politika ve finans alanında tüm araçların kullanımı için gerçekçi ve etkili bir yaklaşım gerektiğini dile getirerek, sıcaklık artışlarını durdurmanın İngiltere'nin ulusal çıkarları açısından ne kadar hayati olduğunu vurguladı.