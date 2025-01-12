İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Suriye İçin Uluslararası Destek Çağrısı

Bakan David Lammy, Suriye'nin demokratik geleceği için uluslararası toplumun desteğini istedi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 04:00
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 04:00
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Suriye İçin Uluslararası Destek Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'den Suriye'ye Destek Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, demokratik bir gelecek inşa etme sürecinde uluslararası toplumun Suriye'nin yanında durması gerektiğini vurguladı. Lammy, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşecek Suriye konulu bir toplantıya katılmak üzere yola çıkacak.

Bakanlığın Açıklamaları

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lammy'nin ziyaretine dair yaptığı yazılı açıklamada, toplantılarda Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed rejiminin Suriye halkına karşı işlediği suçlardan dolayı hesap vermesini sağlayacak mekanizmaların ele alınacağını duyurdu. Ayrıca geçici Suriye yönetimine destek için atılacak adımlar da gündeme gelecek.

İngiltere, insani yardımın koordinasyonu konusundaki deneyimlerini paylaşacağını ve Suriye'deki devam eden çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getireceğini belirtti. İngiltere'nin, herkesin temsil edildiği bir Suriye hükümeti kurulması yolunda destek vermeye devam edeceğinin altı çizildi.

Demokratik Geleceğin Vurgusu

Bakan Lammy, açıklamalarında, "Demokratik bir gelecek ve çeşitliliğe sahip, modern bir ülke inşa etme yolunda uluslararası toplum, Suriye halkının yanında durmak için bir araya gelmelidir." ifadelerini kullandı. Ayrıca sivillerin korunması, insani yardımlar ve bölgenin güvenliği konularında tüm partnerleriyle iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Lammy, "Suriyeliler aydınlık ve müreffeh bir geleceği hak ediyor," diyerek bölgedeki insanlara destek sözü verdi.

Toplantı Detayları

Riyad'daki toplantıda Lammy, Suudi Arabistan başta olmak üzere Avrupalı ve Arap mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Lammy, 9 Ocak'ta ABD, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları ile birlikte Roma'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya da katılmıştı. İngiltere, Esed rejiminin düşüşü sonrası Suriye ve çevresindeki Suriyeli sığınmacılara toplamda 60 milyon sterlin insani yardım sağlama taahhüdünde bulundu.

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