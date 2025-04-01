İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Gazze, İnsani Yardım Çalışanları İçin En Ölümcül Yer

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının yaşamlarını kaybetmesi sonucunda bu bölgenin, dünyada insani yardım çalışanları için en ölümcül yer haline geldiğini ifade etti.

Lammy, Avam Kamarası’nda milletvekillerine verdiği cevaplarda, Gazze'de çok sayıda insani yardım çalışanının öldüğünü belirtti. Bu bağlamda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik yürüttüğü yerleşim ve yol yapım çalışmalarının uluslararası hukuk çerçevesinde yasadışı olduğunu kınadı. Lammy, bu çalışmaların ne İsraillilere ne de Filistinlilere güvenlik sağlamadığını ve Filistin Devleti'nin vizyonunu tehdit ettiğini vurguladı.

Lammy, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarını gasbetmesine karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu kişilerin dokunulmazlığını kabul edilemez bulduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in askeri operasyonlarını Batı Şeria'ya taşımasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen İsrail saldırılarının ardından Dünya Merkez Mutfağı adlı sivil toplum kuruluşunun hedef alındığını anımsatan Lammy, bu saldırılara dair yürütülen soruşturmaların süratle tamamlanması için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a baskı yaptığını ifade etti. Gazze'de İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana 400 yardım çalışanının hayatını kaybettiğini kaydetti.

Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer ise, Gazze'deki devam eden İsrail saldırıları konusundaki endişelerini dile getirerek, ateşkes ve yardım girişlerinin engellemeleri üzerine konuştu. Falconer, bu tür engellemeleri 'kabul edilemez' olarak nitelendirirken, ateşkes şartlarına geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Falconer, Gazze'ye yardımların girişini sağlamak amacıyla mevcut şartların iyileştirilmesi gerektiğini ve yardımlarda önemli bir artış görmek için İsrail ile iletişimi sürdüreceklerini ifade etti.