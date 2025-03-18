İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: İsrail Saldırıları Can Kaybı 'Dehşet Verici'

İngiltere Dışişleri Bakanı'nden Sert Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in geçen gece gerçekleştirdiği Gazze saldırıları sonucunda yaşanan sivil can kayıplarını dehşet verici olarak nitelendirdi.

Diplomasi Vurgusu

Lammy, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca süren İsrail saldırıları sonucu yaşanan sivil can kayıpları dehşet verici." ifadelerine yer verdi. Ayrıca tüm tarafları, esirlerin geri dönüşü, Gazze'ye yardımların artırılması ve çatışmalara kalıcı bir çözüm için müzakerelere yeniden başlamaya çağırdı. Lammy, "İsrailliler ve Filistinliler için güvenliğin yolu daha fazla kan dökmek değil, diplomasidir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Hukukun İhlali

Lamia, dünkü parlamento konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini 15 gündür engellediğini belirtti ve bunu uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Ateşkese Son Veren Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli hava saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı düzenlenen saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybetti ve 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

Saldırıların Sebebi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda başlatıldığı vurgulandı. Aynı zamanda, Hamas'a karşı giderek artan askeri güçle hareket edileceği belirtildi.

Hamas'ın Tepkisi

Hamas ise, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını" ve ateşkese ara bulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürdü. Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini esirlerden vazgeçmekle suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin tam bir aldatmaca olduğunu ifade etti.

İç Siyasete Dikkat Çekiliyor

İsrail'deki muhalefet partileri de, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı adımların gölgesinde saldırıların yeniden başlamasına dikkat çekti.