DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.324.388,16 -0,82%

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail ve İran ile Görüştü

David Lammy, İsrail ve İran Dışişleri Bakanlarıyla önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:33
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail ve İran ile Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Önemli Görüşmeleri

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Lammy, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İsrailli ve İranlı mevkidaşlarıyla kapsamlı ve önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bölgesel Gerilim ve Çatışmaların Sonlandırılması

Bakan Lammy, ülkesinin Lübnan ve Gazze'de gerilimin azaltılması için çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bölgesel savaş, ciddi bir felaket olur ve bu durum kimsenin çıkarına değildir" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kayıp Kadın Devrim Emir'in Cesedi Bulundu
2
Kayseri'de Trafik Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti
3
AK Parti Yenişehir İlçe Kongresi'nde Birlik Mesajı
4
Almanya'da Ormanda El Bombası Bulundu
5
Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarını Tanımıyor
6
Biden'ın Özür Konuşması Filistin Taşlı Sloganlarla Karşılandı
7
Antalya'da Cumhuriyet Yürüyüşü Düzenlendi

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek