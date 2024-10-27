İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail ve İran ile Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Önemli Görüşmeleri

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Lammy, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İsrailli ve İranlı mevkidaşlarıyla kapsamlı ve önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bölgesel Gerilim ve Çatışmaların Sonlandırılması

Bakan Lammy, ülkesinin Lübnan ve Gazze'de gerilimin azaltılması için çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bölgesel savaş, ciddi bir felaket olur ve bu durum kimsenin çıkarına değildir" şeklinde konuştu.