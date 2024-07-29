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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Lübnan Başbakanı Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki gerilim hakkında endişelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:52
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

İngiltere ve Lübnan Arasındaki Kritik Görüşme

İngiltere'nin Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki artan gerginlikten duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Gerilime Dikkat Çekti

Lammy, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Mikati ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölgedeki duruma dikkat çektiğini belirtti. "Bölgedeki çatışmaların artması kimseye yarar sağlamaz"

Mecdel Şems'teki Trajik Olay

Bu görüşme, özellikle Mecdel Şems beldesinde gerçekleşen üzücü bir olayın ardından geldi. İsrail'in işgali altındaki bu bölgede bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun yaptığı açıklamaya göre, söz konusu saldırının Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Ancak Hizbullah, bu suçlamaları yalanladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bu ölümcül saldırıyı unutmayacağız. Hizbullah, henüz ödemediği bir bedeli ödeyecek" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu gelişmeler, Orta Doğu'da süregelen çatışmaların yeni bir boyut kazanabileceği endişelerini artırıyor.

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