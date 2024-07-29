İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Lübnan Başbakanı Mikati ile Görüştü

İngiltere ve Lübnan Arasındaki Kritik Görüşme

İngiltere'nin Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki artan gerginlikten duyduğu kaygıyı dile getirdi.

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