İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Rusya'ya Karşı En Büyük Yaptırım Paketi Yolda

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'den Önemli Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'ya karşı en büyük yaptırım paketini açıklayacaklarını duyurarak, bunun Rusya'nın askeri kabiliyetini zayıflatmaya yönelik olduğunu belirtti.

Ukrayna'ya Sarsılmaz Destek

Lammy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılına girmesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya her alanda sarsılmaz bir destek verdiğini vurguladı. Rusya'nın emperyalist hedeflerinin Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini savunan Lammy, "Ukrayna, İngiltere ve Avrupa tarihinin kritik bir dönemindeyiz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin)'in işgalinin yankıları cephe hattının ötesinden bile duyuldu. İngiliz ailelerini sarsan artan enerji fiyatları da buna dahildir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Desteği ve Askeri Yardım

Lammy, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteklerinin iki katına çıkması gerektiğini vurgularken, ülkesinin yıllık 3 milyar sterlin askeri yardım sözünün arkasında durduğunu kaydetti. Ayrıca, Ukrayna'da barışın korunması için İngiliz birliklerini gönderme taahhüdünün de kararlılıkla süreceğini belirtti.

Savaş Alanında Kararlılık

Lammy, "Savaş alanı dışında, sürdürülebilir ve adil barış için ABD ve Avrupalı ortaklarımızla çalışacağız. Bunu yaparken, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyin yapılamayacağı konusundaki açıklığımızı koruyacağız." şeklinde konuştu.

Rusya'ya Baskı Sürecek

Bakan Lammy, Rusya'ya yönelik baskının devam edeceğini belirterek, "Savaşın ilk günlerinden bu yana Rusya'ya karşı en büyük yaptırım paketini açıklayacağız. Bu, onların savaş makinesini aşındıracak ve Ukrayna'daki yıkım ateşini körükleyen gelirlerini azaltacaktır." ifadelerini kullandı.