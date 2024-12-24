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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Sudan'daki Kıtlık İçin Acil Çözüm Çağrısı Yaptı

David Lammy, Sudan'da 24 milyon insanın kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve acil çözüm çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:04
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Sudan'daki Kıtlık İçin Acil Çözüm Çağrısı Yaptı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den Sudan İçin Acil Çözüm Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Sudan'daki kıtlık durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lammy, ülke genelinde 24 milyonun üzerinde insanın kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, acilen siyasi çözüm yolları aramak gerektiğini belirtti.

Endişe Verici IPC Raporu

Lammy, X hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan rapora dikkat çekti. Bu raporda Sudan'daki kıtlık ve açlık durumu hakkında son derece alarm verici verilere yer verildi.

Rapor, 24,6 milyon insanın (nüfusun neredeyse yarısı) gıda güvensizliği yaşadığını ve bunların 15,9 milyonunun "kriz", 8,1 milyonunun "acil durum", 638 bininin ise "felaket" kıstasları altında değerlendirildiğini ortaya koydu.

Kıtlığın Nedenleri ve Gelecekteki Tehlikeler

IPC raporunda ayrıca, Sudan'ın 5 bölgesinde mevcut kıtlık tespit edilmekte ve Mayıs 2025 tarihine kadar 5 bölge daha için benzer kıtlık durumları öngörülmektedir. Kıtlık nedenleri arasında kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösterilmektedir.

Lammy, mevcut durumu önlemek adına acil çözüm yollarının aranması gerektiğini, ülkedeki insanları daha fazla acıya maruz bırakmamak için uluslararası toplumun harekete geçmesini beklediklerini ifade etti.

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