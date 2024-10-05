İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Hastane Saldırısına Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Sert Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Lübnan'daki bir hastaneye ve sağlık personeline yönelik saldırısına karşı sert bir tepki verdi. Lammy, durumu "Derinden rahatsız edici" olarak nitelendirerek, uluslararası insancıl hukukun ihlaline dikkat çekti.

Hastane Saldırısı Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsünün İsrail tarafından 4 top mermisi ile hedef alındığını bildirdi. Hastane açıklamasında, saldırı sonucunda çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personelinin yaralandığı kaydedildi. Saldırının hemen ardından hastane personelinin tahliye edildiği belirtiliyor.

Ateşkes Çağrısı

David Lammy, tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uygun davranmaya ve acil bir ateşkes sağlanması için çaba göstermeye çağırdı. Lammy, "İki tarafta da sivillerin evlerine geri dönebilmesi önceliğimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.