Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İngiltere, Elon Musk'ın 'İç savaş kaçınılmaz' Sözlerine Tepki Gösterdi

İngiltere, Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı iç savaş açıklamalarını kınadı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:04
İngiltere, Elon Musk'ın 'İç savaş kaçınılmaz' Sözlerine Tepki Gösterdi

İngiltere'den Musk'a Sert Tepki

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı "İç savaş kaçınılmaz" açıklamasına tepki gösterdi.

Tepkiler Yükseliyor

Sözcü, Musk'ın bu ifadelerinin "hiçbir haklı gerekçesi olmadığını" vurgulayarak, sosyal medya şirketlerinin suç faaliyetlerinin yayılmasını engelleme sorumluluğu taşıdığını belirtti. Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander, Elon Musk'ın bu yorumlarını "tamamen haksız" ve "çok üzücü" olarak tanımladı.

Aşırı Sağcı Şiddet Olayları

Musk'ın yorumu, İngiltere genelinde aşırı sağcı grupların meydana getirdiği şiddet olayları sonrası gündeme geldi. 29 Temmuz’da Southport'ta bir saldırganın düzenlediği bıçaklı saldırının sonrasında, aşırı sağcı grupların polisle çatışmaları başladı.

Southport'taki çatışmalar, sosyal medya üzerinde yayılan spekülasyonların ardından patlak verdi. Aşırı sağcıların, Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenlemesi sonucunda çok sayıda polis yaralandı ve bazıları gözaltına alındı. Olaylar, Sunderland ve diğer birçok kente sıçrayarak geniş bir cephede devam etti.

Genişleyen Protesto Dalgalanması

2 Ağustos’ta Sunderland’da aşırı sağcı grupların polisle çatışması sonucu 3 polis yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Ardından 3 Ağustos’ta yaklaşık 20 şehirde daha protestolar gerçekleşti.

Sürecin iç çatışmalara dönüşme ihtimali, Musk'ın sözlerine olan toplumsal duyarlılığı bir kat daha artırarak ulusal güvenlik konularını tekrar gün yüzüne çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir