İngiltere, Elon Musk'ın 'İç savaş kaçınılmaz' Sözlerine Tepki Gösterdi

İngiltere'den Musk'a Sert Tepki

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı "İç savaş kaçınılmaz" açıklamasına tepki gösterdi.

Tepkiler Yükseliyor

Sözcü, Musk'ın bu ifadelerinin "hiçbir haklı gerekçesi olmadığını" vurgulayarak, sosyal medya şirketlerinin suç faaliyetlerinin yayılmasını engelleme sorumluluğu taşıdığını belirtti. Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander, Elon Musk'ın bu yorumlarını "tamamen haksız" ve "çok üzücü" olarak tanımladı.

Aşırı Sağcı Şiddet Olayları

Musk'ın yorumu, İngiltere genelinde aşırı sağcı grupların meydana getirdiği şiddet olayları sonrası gündeme geldi. 29 Temmuz’da Southport'ta bir saldırganın düzenlediği bıçaklı saldırının sonrasında, aşırı sağcı grupların polisle çatışmaları başladı.

Southport'taki çatışmalar, sosyal medya üzerinde yayılan spekülasyonların ardından patlak verdi. Aşırı sağcıların, Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenlemesi sonucunda çok sayıda polis yaralandı ve bazıları gözaltına alındı. Olaylar, Sunderland ve diğer birçok kente sıçrayarak geniş bir cephede devam etti.

Genişleyen Protesto Dalgalanması

2 Ağustos’ta Sunderland’da aşırı sağcı grupların polisle çatışması sonucu 3 polis yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Ardından 3 Ağustos’ta yaklaşık 20 şehirde daha protestolar gerçekleşti.

Sürecin iç çatışmalara dönüşme ihtimali, Musk'ın sözlerine olan toplumsal duyarlılığı bir kat daha artırarak ulusal güvenlik konularını tekrar gün yüzüne çıkardı.