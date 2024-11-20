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İngiltere, Eski Askeri Teçhizatları Hizmet Dışı Bırakarak 500 Milyon Sterlin Tasarruf Edecek

İngiltere, eski askeri teçhizatlarını hizmet dışı bırakarak 5 yılda 500 milyon sterlin tasarruf edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:41
İngiltere, Eski Askeri Teçhizatları Hizmet Dışı Bırakarak 500 Milyon Sterlin Tasarruf Edecek

İngiltere, Eski Askeri Teçhizatlarını Hizmet Dışı Bırakıyor

İngiltere, 5 yıl içerisinde 500 milyon sterlin tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bu tasarruf planı çerçevesinde, savaş gemisi, insansız hava aracı sistemi ve askeri helikopterlerden oluşan bazı eski askeri teçhizatların hizmet dışı bırakılacağı duyuruldu.

Savunma Bakanı Healey'den Açıklama

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bazı askeri gemi ve helikopterlerin hurdaya çıkarılacağını, ayrıca insansız hava aracı filosunun da emekliye ayrılacağını aktardı. Healey, bu adımın, silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna yönelik daha geniş bir çaba ile uyumlu olduğunu vurgulayarak, eski teçhizatı emekliye ayırmanın sağduyulu bir karar olduğunu belirtti.

Tasarrufların Amacı ve Gerekliliği

Bakan Healey, elde edilen tüm tasarrufun savunma bütçelerine kalacağını ifade ederek, "Bunlar almak zorunda kalacağım son zor kararlar olmayacak" dedi.

Küresel Güvenlik Ortamı ve Yeni Zorluklar

Healey, küresel güvenlik ortamında yaşanan zorluklara vurgu yaparak, "Artan küresel tehditlerle karşı karşıyayız, Avrupa'da savaş, Rusya'nın artan saldırganlığı ve Orta Doğu'daki çatışmalar, savaşın doğasını değiştiren teknoloji... Sonuç olarak, savunmanın gelecekte daha fazla esneklik ve hazırlığa ihtiyacı var," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Hizmet dışı bırakılacak askeri gemi, insansız hava araçları ve helikopterlerden bazılarının 50 yıldan daha eski olduğu biliniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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