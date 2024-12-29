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İngiltere, Esma Esed'in Ülkeye Girişine İzin Vermeyecek

İngiltere, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'in ülkeye giremeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:08
İngiltere, Esma Esed'in Ülkeye Girişine İzin Vermeyecek

İngiltere, Esma Esed'in Seyahat Yaptırımını Uyguluyor

İngiltere Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in İngiliz vatandaşı eşi Esma Esed hakkında seyahat yaptırımı uygulanmaya devam edileceği ve bu nedenle İngiltere'ye giremeyeceği belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, Esma Esed kanser tedavisi görüyor ve yaşama şansının %50 olduğu ifade ediliyor. Esed'in boşanma ve tedavi için İngiltere'ye dönme niyetinde olduğu iddia edilirken, Londra'da özel kliniği bulunan babası Fawaz Akhras'ın bu süreçte kızına destek olmak için İngiltere'den Rusya'ya gittiği öne sürüldü.

Pasaport Sorunu ve Yaptırımlar

Başbakanlık kaynakları, Esma Esed'in İngiltere'ye dönme çabalarının sonuçsuz kalacağını belirtti. 2020 yılında süresi dolan İngiliz pasaportunu yenilemeyen Esed'in, herhangi bir seyahat dökümanı bulunmadığı açıklandı. The i Paper gazetesi, Esed'in pasaportunun yanı sıra seyahat kısıtlamaları ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlara da tabi olduğunu hatırlattı.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Esed'in ülkeye giriş izninin verilmeyeceğini kesin bir dille açıkladı. Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 9 Aralık'ta Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, "Esed, yaptırım uygulanan bir kişidir ve burada hoş karşılanmayacaktır." diyerek durumu netleştirdi.

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