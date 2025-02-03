İngiltere, Goma'nın İşgalini 'Egemenlik İhlali' Olarak Değerlendirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın, isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ve Ruanda Savunma Gücü (RDF) tarafından işgal edilmesini "KDC'nin egemenliğinin ihlali" olarak değerlendirdi.

Lammy, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz hafta Kenya, Ruanda, Güney Afrika ve KDC'den ortaklarla gerçekleştirdiği görüşmelerde insani erişimin ve Afrika liderliğindeki barış süreçlerine katılımın önemini vurguladığını belirtti.

Bakan Lammy, Goma'nın isyancı grup M23 ve Ruanda ordusu RDF tarafından işgal edilmesinin "KDC'nin egemenliğinin kabul edilemez ihlali" olduğunu ifade ederek, "Askeri çözüm söz konusu olamaz." dedi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar sonucu yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu. M23, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirerek son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı. Goma'nın yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehir olarak elektrik ve su hatları kullanılamaz hale geldi, ardından Goma Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda, bu iddiaları reddetmektedir. KDC'nin doğusundaki güvenliği sağlama amacıyla 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 ismiyle anılmaya başladı. M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.