İngiltere Gümrüklerinde Yüzlerce Yasaklı Hayvan ve Bitkiler Ele Geçirildi

İngiltere'nin Yasa Dışı Yaban Hayatı Ticaretiyle Mücadelesi

İngiltere gümrükleri, Dünya Gümrük Örgütü ve Interpol işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, ticareti yasak olan yüzlerce hayvan ve bitkiye el koydu. 11 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yürütülen bu operasyonlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) hükümleri doğrultusunda yapıldı.

El Konulan Ürünler ve Hayvanlar

Operasyon sırasında, hayvan ve bitkilerden elde edilen 217 yasaklı ürün, 450 yabani bitki, 5 bin kuş yumurtası ve 400'ün üzerinde kuş ele geçirildi. Ele geçirilen kuşlar arasında mavi kafalı Amazon papağanı, Rosella muhabbet kuşu, Avustralya şah papağanı ve Jako olarak bilinen Afrika gri papağanı yer aldı.

Yasa Dışı Ticarete Geçit Yok

Bu operasyon, dünyada yıllık 17 milyar sterlin değerinde bir pazar oluşturan yasa dışı yaban hayatı ticaretiyle mücadele amacıyla başlatıldı. İngiltere sınırlarında, 7 kilo fil dişi, 315 kilo havyar içeren kozmetik ürünler, ve türleri tehlikede olan bitki ve hayvanlardan elde edilen 2 bin 500'den fazla hap gibi yasaklı ürünlere de el konuldu.

Uluslararası İşbirliği ve Sonuçlar

Interpol tarafından yapılan açıklamalara göre, 138 ülkede yapılan bu operasyon sonucunda 20 bin canlı hayvan ele geçirilmiş ve 365 kişi gözaltına alınmıştır. Bu operasyon, tarihteki en büyük yasa dışı yaban hayatı ticareti karşıtı faaliyetlerden biri olarak kaydedilmiştir.