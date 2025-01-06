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İngiltere, Hastane Bekleme Sürelerini Azaltma Planını Duyurdu

İngiltere hükümeti, hastaların bekleme sürelerini kısaltacak yeni reform planıyla, sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:05
İngiltere, Hastane Bekleme Sürelerini Azaltma Planını Duyurdu

İngiltere Hükümeti, Hastalar İçin Yeni Reform Planı Açıkladı

İngiltere hükümeti, milyonlarca hastanın daha hızlı ve daha yakın bölgelerde tedavi alabilmesi amacıyla, hastane bekleme listelerini azaltmayı hedefleyen yeni reform planını duyurdu.

Bekleme Süreleri Yıl Sonuna Kadar Kısalacak

Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içindeki tedavi bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik hedefler belirlendi. Gelecek yıl, 18 haftadan fazla bekleyen hasta sayısının yaklaşık 450 bin azaltılması planlanıyor. Öngörülen planla, hastaların yüzde 65'inin tedaviye 18 hafta içinde başlaması mümkün olacak.

Toplum Teşhis Merkezleri ve Cerrahi Birimlerin Genişletilmesi

Yeni plan kapsamında, mahallelerde hizmet veren Toplum Teşhis Merkezleri ve cerrahi birimler genişletilecek. Bu merkezler, haftanın 7 günü, günde 12 saat açık olacak şekilde hizmet verecek. Bu değişiklikle, hastaların daha hızlı ve evlerine daha yakın tedavi alması sağlanacak. Ayrıca, hastalar tedavi süreçlerini planlama ve randevu yerlerini seçme konusunda daha fazla esneklik kazanacak.

Cerrahi Birimlerin Odaklanacağı Prosedürler

Yeni reform planında, cerrahi birimlerin katarakt ameliyatları ve bazı ortopedik operasyonlar gibi daha basit prosedürlere odaklanması öngörülüyor. Bu birimler, hastanelerin diğer bölümlerinden bağımsız olarak çalışarak acil durumların operasyon sürelerini aksatmasını engellemeyi amaçlıyor.

Gereksiz Randevuların Azaltılması

Ayrıca, otomatik takip randevularının kaldırılması ve yalnızca hastaların talep etmesi halinde sunulmasıyla yılda 1 milyon gereksiz randevunun iptal edilmesi hedefleniyor. Bu sayede, ihtiyaç duyan hastalar için daha fazla randevu açılması bekleniyor.

Test ve Konsültasyon Hizmetlerinin Artırılması

Hükümet, aynı gün içinde test ve konsültasyon hizmetlerinin artırılmasıyla tedavi süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Başbakan Starmer'dan Açıklamalar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, reformların, bekleme listelerini sona erdirme hedefini gerçekleştireceğini belirterek, "Bu reform planı, yalnızca bekleme listelerini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda hasta odaklı bir NHS oluşturacak" dedi. Starmer, bu planın, halkın daha uzun, sağlıklı ve müreffeh bir yaşam sürmesi için NHS'yi yeniden inşa etme misyonunun önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Streeting'in Vurguları

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, reformların hasta deneyimini iyileştirmek adına yapılandırıldığını dile getirerek, "Hastalarımızın hayatına göre şekillenmiş bir NHS için çalışıyoruz. Artık test ve taramalar için hafta sonu alışverişiniz sırasında randevu alabileceksiniz, işten izin almanıza gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.

NHS İcra Kurulu Başkanı Pritchard'ın Değerlendirmesi

NHS İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard, reformların, yalnızca daha fazla test, randevu ve operasyon sağlamakla kalmayıp aynı zamanda hastalara daha fazla seçenek sunacağını belirtti. Böylece, süreçlerin daha verimli bir şekilde işlemesi bekleniyor.

İngiltere'de hastanelerde tedavi için bekleyen hasta sayısının 7,5 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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