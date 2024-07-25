İngiltere Hükümeti Netanyahu'nun Yakalama Kararına İtirazını Geri Çekmeyi Planlıyor

İngiltere Hükümetinden Netanyahu İtirazında Değişiklik

İngiltere’de Keir Starmer önderliğindeki yeni hükümet, bu hafta sonu Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen yakalama kararına yapmış olduğu itirazı geri çekme niyetinde. The New York Times tarafından aktarılan habere göre, durumu bilen iki yetkili, hükümetin bu adımı atma sürecinde olduğunu ifade etti.

Geçmişteki İtirazların Geri Çekimi

Starmer liderliğindeki yeni yönetimin, bir önceki hükümetin yaptığı itirazı geri çekeceği öne sürülürken, Starmer, daha önceki açıklamalarında UCM'nin kararlarını beklemek gerektiğini belirtmişti. Starmer, "Mahkeme, zamanı gelince kararını verebilmeli. Mahkemeyi ve uluslararası hukuku destekliyorum." demişti.

İngiltere'nin UCM'ye Yaptığı Başvuru Eleştirilmişti

İngiltere, 10 Haziran tarihinde, Filistin'in Oslo Anlaşmaları çerçevesinde yargı yetkisi konusunda açıklama talep etmişti. UCM Ön İnceleme Dairesi ise 27 Haziran'daki kararında, bu talebi kabul etmiş ve İngiltere’nin yazılı görüşlerinin 12 Temmuz’a kadar sunulmasını istemişti.

Yeni Hükümetin Durumu

Geçtiğimiz 6 Temmuz’da görevi devralan Başbakan Keir Starmer hükümetinin, Netanyahu ve Galant hakkındaki yakalama kararına karşı çıkma niyetinde olmadığı bildirilirken, eski başbakan Rishi Sunak, UCM'nin bu tür kararlarının Gazze'deki duruma olumlu katkı sağlamayacağını ifade etmişti.

UNRWA'ya Fon Desteği Devam Ediyor

Londra’daki İşçi Partisi hükümeti, 19 Temmuz’da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için ocak ayında kestiği finansman desteğine devam edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı David Lammy, kesilen 21 milyon sterlinlik desteğin UNRWA’ya aktarıldığını belirtti. Bu destekle birlikte, 6 milyon sterlin acil ihtiyaçlar için, 15 milyon sterlin ise Batı Şeria’nın temel ihtiyaçları için harcanacak.