İngiltere İçişleri Bakanı Cooper: 'UCM Kararları Çoğunlukla İngiltere'nin Meselesi Değil'

İngiltere İçişleri Bakanı UCM'nin Tutuklama Kararlarını Değerlendirdi

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cooper, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, UCM soruşturmalarının büyük bir çoğunluğunun İngiliz hukuku ve güvenlik kurumları açısından mesele haline gelmediğini vurguladı.

UCM'nin Bağımsızlığına Saygı

Cooper, Netanyahu’nun İngiltere’ye gelmesi durumunda tutuklanıp tutulanmayacağıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. "Bu, İçişleri Bakanı olarak benim konum değil. UCM bağımsız bir mahkemedir ve biz de onun bağımsızlığına ve üstlendiği göreve saygı duyuyoruz," dedi.

UCM kararları sonrasında izlenmesi gereken bazı süreçlerin olduğunu belirten Cooper, "Herhangi bir davada ne karar verilirse verilsin, izlenmesi gereken bazı süreçler vardır. Bu konularda benim yorum yapmam doğru olmaz," ifadelerini kullandı.

Gazze'de Ateşkes Vurgusu

İçişleri Bakanı, İngiltere hükümetinin Gazze'de ateşkese odaklandığını bildirdi. Ayrıca, ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin UCM kararını 'provokatif ve endişe verici' olarak değerlendirmesine de değinerek, "Biz UCM’nin bağımsızlığına saygı duyduk ve duymaya devam edeceğiz. Bunlar UCM'nin takip etmesi gereken yasal süreçler," şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.