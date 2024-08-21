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İngiltere İçişleri Bakanlığı Yeni Sınır Güvenliği Tedbirlerini Duyurdu

İngiltere, insan kaçakçılığıyla mücadelede yeni sınır güvenliği önlemleri alıyor. Yvette Cooper, 100 yeni istihbarat çalışanı ile planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:28
İngiltere İçişleri Bakanlığı Yeni Sınır Güvenliği Tedbirlerini Duyurdu

İngiltere İçişleri Bakanlığı Sınır Güvenliğini Artırıyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı, insan kaçakçılığını önlemek amacıyla yeni tedbirler açıkladı. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, ülkenin sınır güvenliğini güçlendirmek ve yasa dışı göçmenlikle mücadele etmek için çalışan sayılarını artıracaklarını duyurdu.

Yeni İstihbarat Çalışanları ve Geri Gönderme Merkezleri

Yapılan açıklamaya göre, 100 yeni istihbarat ve soruşturma çalışanı görevlendirilecek. Bunun yanı sıra, Hampshire ve Oxfordshire'daki göçmen geri gönderme merkezlerinin yeniden açılacağı ve bu merkezlere 290 yatak ekleneceği bildirildi.

Yasa Dışı Çalıştırmaya Yönelik Tedbirler

Cooper, İngiltere'de çalışma izni olmayan kişileri yasa dışı bir şekilde istihdam eden işverenleri hedef alacak bir programın da uygulanacağını belirtti. Yeni uygulamalar, istihbarat odaklı bir yaklaşım benimseyecek.

Koşulların İyileştirilmesi İçin Adımlar Atılıyor

Cooper, "İcra kabiliyetlerini artırarak, kaos ortamı yerine daha iyi kontrol edilen bir sistem oluşturacağız," ifadelerini kullandı. Hükümetin aldığı yeni önlemler, ülkenin sınırlarında daha net bir düzen sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nden Tepki

Uluslararası Af Örgütü'nün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, hükümetin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Valdez-Symonds, "Yeni tedbirlerin, savaş ve zulümden kaçan insanların güvenli sığınma yollarını sağlamaktaki acil ihtiyacı göz ardı ettiğini" vurguladı. Ayrıca, mevcut güvenlik önlemlerinin daha fazla insanın gözaltına alınmasına neden olabileceğini belirtti.

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