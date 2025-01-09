İngiltere İnsan Kaçakçılığı Çetelerine Yeni Yaptırımlar Uyguluyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, insan kaçakçılığı çetelerine yönelik yeni yaptırımların yolda olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:56
İngiltere İnsan Kaçakçılığı Çetelerine Yeni Yaptırımlar Uyguluyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yasa dışı göçle mücadele kapsamında, insan kaçakçılığı çetelerinin finansmanını hedef alan yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Bakan Lammy, başkent Londra'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, dış politika ve insan kaçakçılığı çeteleriyle mücadele konularını ele aldı.

Lammy, dünyadaki çatışmalar ve kayıtlara geçen mülteci sayısının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, Soğuk Savaş sonrası barış ortamının sona erdiğini vurguladı. "Dünyanın eski normaline dönmesi mümkün değil. Avrupa'nın gelecekteki güvenliği bıçak sırtında," diye belirtti.

İngiltere'deki İşçi Partisi hükümetinin dış politika stratejilerinin, Avrupa ülkeleriyle daha yakın işbirliği yapmayı hedeflediğini ifade eden Lammy, müttefiklerin kaotik dünya koşullarında uzun vadeli düşünmeye dönmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Donald Trump ve JD Vance gibi siyasi figürlerin Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlama konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğine dair ifadelerine katıldığını belirtmişti.

Yasa dışı göçle ilgili stratejilerinden bahseden Lammy, İngiltere Dışişleri Bakanlığının stratejisinin insan kaçakçılığı yolunun her aşamasında ortaklarla akıllıca müdahaleler yapılması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, yeni bir yaptırım rejiminin devreye gireceğini duyuran Lammy, "Bu rehberlik, düzensiz göç ve İngiltere'ye yönelik göçmen kaçakçılığının engellenmesine katkı sağlayacak," dedi.

Yaptırım kararının bu yıl içinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptırım rejiminin, yasa dışı göç ve organize suçlara karşı dünyanın ilk bağımsız yaptırım düzenlemesi olacağını belirtti. Açıklamada, bu yaptırım kararının, tehlikeli geçişleri sağlayan kişi ve kuruluşları hedef alarak suç ağlarının finansmanını engellemeye yönelik olduğu ifade edildi.

Ayrıca, yasa dışı bot geçişlerini azaltmak ve ulusal güvenliği güçlendirmek için bu yeni yaptırım rejiminin büyük öneme sahip olacağı kaydedildi.

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