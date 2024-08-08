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İngiltere, İsrail Cezaevlerindeki İnsan Hakları İhlallerine Dikkat Çekti

İngiltere, B'Tselem'in raporuna dayanarak İsrail hapishanelerindeki kötü muameleye dair endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:07
İngiltere, İsrail Cezaevlerindeki İnsan Hakları İhlallerine Dikkat Çekti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

İngiltere, B'Tselem adlı İsrailli insan hakları kuruluşunun yayınladığı rapor üzerine endişelerini dile getirdi. Raporda, Filistinli mahkumların İsrail hapishanelerinde insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı belirtiliyordu.

Rapordaki İddialara Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yapılan açıklamada, "Rapordaki iddialardan dolayı derin endişe duyuyoruz. Tüm tarafları, Uluslararası Kızılhaç Komitesine derhal ve kesintisiz erişim sağlamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Raporda, mahkumların fiziksel ve cinsel şiddet, aç bırakılma ve uykusuz bırakılma gibi ağır işkencelere maruz kaldığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti

Bakan David Lammy'nin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yaptığı ziyarete de atıfta bulunularak, uluslararası insancıl hukukun önemine dikkat çekildi. Bu bağlamda, tutukluların korunmasının gerekliliği vurgulandı.

Gazze Üzerine Acil Çağrı

İngiltere, Gazze'de acil ateşkes sağlanması, esirlerin salıverilmesi ve bölgeye insani yardımların artırılması gerektiğini de tekrar belirtti.

B'Tselem Raporunun Detayları

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in raporunda, 12'den fazla cezaevinin insanlara kötü muamele etme amacıyla bir kamp haline geldiği ifade edilmişti. "Bir işkence kampı işlevi gören bu yerlere bir kez giren herkes, en şiddetli acıyı, kasıtlı ve bitmeyen eziyeti çekmeye mahkum oluyor" şeklinde alarm verici sonuçlar paylaşıldı.

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