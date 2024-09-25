İngiltere, İsrail'e Gazze İçin İnsani Erişim Çağrısı Yaptı

İngiltere'den İsrail'e Şiddetli İkaz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere, İsrail'in Gazze'de sivillere insani yardım erişimi sağlaması gerektiğini belirtti. Starmer, bu açıklamayı New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında yaptı.

Gazze'deki İnsani Kriz

Starmer, İsrail'in derhal insani yardımların geçişine izin vermesi gerektiğini vurguladı. "İsrail, esas yardımın geçişine izin verecek şekilde daha fazla geçiş noktası açmalıdır. Ayrıca, BM ve diğer yardım kuruluşlarının iş yapabilmesi için güvenli bir ortam sağlamalıdır" diye ekledi.

Konuşmasında, "Gazze'deki sivillerin yaşadığı acılar inanılmaz. Bu nedenle UNRWA’ya olan katkılarımıza yeniden başladık" dedi.

Ateşkes Çağrısı

Starmer, Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmek için BM Güvenlik Konseyi'ni acilen siyasi çözümler aramaya davet etti. "İsrail ve Hizbullah derhal ateşkes ilan etmelidir. Bu durum, sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Sudan'daki İnsani Felaket

Starmer, Sudan'daki duruma da dikkat çekerek, "Şu anda dünyada en kötü insani kriz yaşanıyor. 10 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı" açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Açıklamalar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirten Starmer, bu durumun insanların acı çekmesine sebep olduğunu vurguladı.

Başbakan, "Uluslararası toplum olarak harekete geçmeliyiz" diyerek süregeldiği insani krizlerin sona ermesi gerektiğini belirtti.