İngiltere, İsrail'e Silah Satışını Durduracak mı?

İngiltere’nin Yeni Hükümeti, İsrail’e Silah Satışını Durdurmayı Planlıyor

İsrail hükümetinin, İngiltere’nin İşçi Partisi hükümetinin silah satışını sonlandıracağına dair kaygıları giderek artıyor. Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, liderliğini Keir Starmer'ın üstlendiği yeni yönetim, bu adımı atmaya hazırlanıyor.

İsrail'in Endişeleri

İsrail hükümeti, İngiltere’nin Tel Aviv’e yapacağı savunma ihracat lisansını iptal edeceğini değerlendiriyor. Aynı zamanda bölgedeki diğer ülkelerin de benzer adımlar atabileceği yönünde endişeler taşıdığı belirtiliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve UNRWA

Yeni hükümet, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında bir yakalama kararı çıkarmasına yönelik önceki hükümetin itirazını geri çekmişti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için ocak ayında kesilen finansman desteğini de sürdüreceğini duyurdu.