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İngiltere, İsrail'i Gazetecilerin Güvenliği Konusunda Uyardı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den gazetecilerin güvenliğini sağlamasını talep etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:24
İngiltere, İsrail'i Gazetecilerin Güvenliği Konusunda Uyardı

İngiltere'den İsrail'e Önemli Uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için İsrail'in gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin Hayatını Kaybetmesi Üzerine Açıklama

Bakanlık sözcüsü, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin Gazze'deki saldırılarda hayatlarını kaybetmesinin ardından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuk, savaş bölgelerinde görev yapan gazetecilere koruma sağlamaktadır. İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli bir ortamda yürütmelerini temin etmelidir," ifadelerine yer verildi.

Gazetecilerin Ölümü ve Saldırının Ayrıntıları

İsmail el-Gul ve Rami er-Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yıkılan evinin görüntülerini almak üzere Gazze Şeridi'nde bulunan Şati Mülteci Kampı'na gitmişti. Çekimlerini tamamladıktan sonra ayrıldıkları esnada araçları bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayarak hayatlarını kaybettiler.

Gazeteleri Koruma Komitesi'nden Rapor

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından 31 Temmuz itibarıyla Gazze'de hayatını kaybeden gazeteci sayısının 111 olduğu bildirilirken, Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi, 7 Ekim'den bu yana meyadan ayrılan gazeteci sayısının ise 165 olduğunu açıkladı.

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