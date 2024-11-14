İngiltere, İsrailli Bakan Smotrich'in Batı Şeria Açıklamalarını Kınadı

İngiltere, Smotrich'in İlhak Açıklamalarına Tepki Gösterdi

İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarını sert bir şekilde kınadı.

Barış Sürecine Zarar Veriyor

Falconer, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bakan Smotrich'in Batı Şeria'daki toprakların ilhak edilmesini öneren yorumlarını kınıyorum." ifadesini kullanarak, bu tür bir ilhakın barış umutlarını zayıflatacağını ve daha fazla istikrarsızlığa yol açacağını vurguladı. Ayrıca, bu eylemin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin bu durumu reddetmesi gerektiğini belirtti.

Smotrich'in Kontrolü

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki toplantısında, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için uygun zamanın geldiğini savundu. Ayrıca, ABD'nin yeni yönetimi ile birlikte bu ilhak için bir "fırsat" doğduğunu öne sürdü.

Gazze ve Batı Şeria Üzerine Açıklamaları

Smotrich, 27 Ekim'de Kudüs'te düzenlenen bir konferansta da Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısında bulunmuş; Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurarak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.