İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni Tanıması: Hamas ve Fetih'ten 'Tarihi Adım' Değerlendirmesi

Hamas: Tanımalar "Önemli Bir Adım" Ancak Eylem Gerek

Hamas, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu önemli adım. Bu adıma, Gazze'de Filistin halkı aleyhinde yürütülen vahşi soykırımın derhal durdurulmasına, Batı Şeria ile Kudüs'teki ilhak ve Yahudileştirme projelerine karşı koymaya yol açacak pratik eylemler eşlik etmeli." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu tanımaların, Filistin halkının kendi topraklarındaki haklarının teyidi ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletinin kurulmasında önemli bir adım olduğu; ayrıca bu adımın, Filistin halkının özgürlük ve topraklarına geri dönüş yolundaki mücadelesinin bir karşılığı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin, uluslararası hukuk, sözleşme ve insani normlara meydan okumakta ısrar ettiğine, Filistin halkı aleyhinde soykırım ve zorla yerinden etme gibi en vahşi ihlalleri işlediğine dikkati çekildi.

Hamas, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve kurumlarına, bu kanun tanımaz yapının izole edilmesi, onunla her türlü işbirliğinin sonlandırılması, aleyhindeki cezai yaptırımların artırılması ve savaş suçu işleyen liderlerinin uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, "Filistin halkının, modern tarihin tanık olduğu en meşum işgal karşısında sergilediği direniş ve mücadelenin uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir hak olduğu" kaydedildi.

Hamas, dünyadaki tüm ülkelerin, "kendi kaderini tayin hakkını kullanıncaya, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının mücadelesine destek vermesi gerektiğini" vurguladı.

Fetih Hareketi: "Tarihi Bir Aşama"

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını "Filistin'in özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir aşama" olarak değerlendirdi.

Alul, bunun uluslararası tanımanın, halkların iradesinin bir zaferi olduğunu; Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme ve bağımsız devletlerini kurma yolundaki meşru haklarının teyidi olduğunu belirtti.

Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada bu durum "tarihi bir karar, uluslararası hukuk, adalet ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkı ilkeleri konusunda olumlu bir yöneliş" şeklinde değerlendirildi. Açıklamada, bu kararın özgürlük ve bağımsızlık için fedakarlıkta bulunan Filistin halkına yönelik bir hak teslimi olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu tanımaların, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin diplomasisinin yoğun çabaları sonucu gerçekleştiği ve bu diplomasinin Filistin halkının mücadelesini ulusal kazanımlara dönüştürdüğü vurgulandı.

Metinde, "tarihi tanımaların" Filistin'in başkenti Kudüs, bağımsız ve tam egemen bir devlet olması gerektiğini kesin bir şekilde teyit ettiği ve İsrail işgali ile yayılmacı yerleşimci projesinin akıbetinin yok olacağını vurguladığı belirtildi.

Fetih Hareketi, bu "tarihi ve cesur tanımaları" adil ve kapsamlı bir siyasi çözümün kurucusu olarak takdir etti ve 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkı aleyhinde sürdürülen sistematik İsrail soykırımının durdurulması ile "sömürgeci işgal sisteminin" ilhak ve zorla göç planlarının engellenmesi çağrısında bulundu.