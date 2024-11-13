İngiltere Kilisesinde İstismar İddiaları: Daha Fazla İstifa Beklentisi Artıyor

İngiltere Kilisesi'nde yaşanan çocuk istismarı vakaları, ruhani lider Justin Welby'nin istifasına yol açtı. Bu gelişmenin ardından, istismar mağdurları kilisede daha fazla istifa beklediklerini ifade ediyor.

Kiliseye liderlik eden Kral 3. Charles ve diğer üst düzey yöneticilerle birlikte istismar mağdurları, İngiltere medyasına yaptıkları açıklamalarda, Welby'nin istifasının sonuçlarının daha geniş bir şekilde hissedileceğini belirtiyor.

İstifaların Arkası ve Hesap Verebilirlik

Emniyetten sorumlu Piskopos Julie Conalty, "Daha fazla istifa ihtimali var." dedi. York Başpiskoposu Stephen Cottrell ise, "Kurumsal hataların neticesinde Welby'nin istifa ettiğini" belirterek, istismar olaylarını üzerini kapatanların da hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Cottrell, "Artık biliyoruz ki bazı isimler sistematik olarak bu olayların üstünü örttü. Bunlardan hesap sorulmalı" şeklinde konuştu.

Newcastle Piskoposu Helen-Ann Hartley de, kilisenin koruyucu rolünün bazı kişilerin duyarsızlığı yüzünden zafiyete uğradığını ifade etti.

Mağdurların Sesi: Daha Fazla Sorumluluk Talebi

İstismar iddialarının merkezindeki avukat John Smyth tarafından dövüldüğünü iddia eden Guildford Piskoposu Andrew Watson, Welby'nin istifasının, kilisenin tüm sorumluluğu kabul ettiği anlamına geldiğini belirtti. İstismar kurbanlarından Mark Stibbe, "Welby'nin istifasını takdir ediyorum ama hesap verebilirlik açısından daha fazla istifa istediğini düşünüyorum" dedi.

Bunun yanı sıra, Richard Gittins gibi başka istismar mağdurları, bilgilerini korumaya alan piskoposların sorgulanması gerektiğini savunarak, bu kişilerin görevden uzaklaştırılmasını talep ediyor.

John Smyth'in Tacizleri ve Mağdurların İfşası

İngiltere Kilisesi'nde 1970 ve 1980'li yıllarda John Smyth tarafından gerçekleştirilen istismar vakalarını araştıran birçok kişi, bu iddiaların yanıtını arıyor. Smyth'in, 2018 yılında hayatını kaybetmeden önce, birçok çocuk ve gence yönelik istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kendisi de çocukluğunda istismar edilen Giles Fraser, Welby'nin, Smyth'i bildirmediği için istismarın devamına izin verdiğini iddia ederek, görevden ayrılması gerektiğine vurgu yaptı.

İngiltere Kilisesi Rahipler Meclisi'nden üç üye de Welby'nin çocuklara yönelik istismarları bildirmedeki yetersizliği dolayısıyla istifasını talep ettiklerini belirtti. Çevrim içi dilekçeye 1500'den fazla kişi imza attı.

Welby, eleştirilerin ardından 12 Kasım'da istifa ettiğini duyurdu ve durumu 2013'te yetkililere bildirdiğini öne sürdü. "Bu kararım, İngiltere Kilisesinin daha güvenli bir yer haline gelme kararlılığının bir göstergesi" dedi. Welby'nin yerine geçecek kişinin birkaç ay içinde belirleneceği belirtiliyor.

Seçim sürecinin, Başbakan Keir Starmer tarafından atanan bir seçici kurul tarafından yürütüleceği ve bu kurulun uygun adayları belirleyeceği ifade edildi. Aday, üçte iki çoğunluğu elde ettiğinde, Başbakan ve Kral'ın onayıyla göreve başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.